若い世代に広がる薬物の乱用を防ごうと、関係機関による会議が行われました。 会議には警察や税関など、関係機関の担当者ら20人あまりが出席しました。 去年、大麻を使用、所持したとして検挙された人は全国で6832人と過去最多となっていて、このうち20代以下が7割以上を占めています。 （県薬務行政室 桑原 一馬 室長） 「1回でもやると次のドラッグが待っているので、正確な情報を届けるようやっていきたい」 会議では