真っ白でフリルがあしらわれた可愛らしい「おくるみ」に優しく包まれ、まるで赤ちゃんのような姿をXで披露しているのは猫の「ぱや」くん。腕の中でじっとこちらを見つめる、キョトンとした愛らしいお顔が、投稿を見た多くの人のハートを撃ち抜いています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■カフェと共に歩んだご家族から贈られた思い出の「おくるみ」投稿を行ったのは、横浜駅にある「猫カフェmfmf（モフ