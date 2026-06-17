2026年6月16日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米トランプ政権による米アンソロピック社の人工知能（AI）モデル輸出禁止措置が中国企業の需要を刺激する可能性があると報じた。記事は、トランプ政権がアンソロピックの最先端AIモデル「ファブル5」と「ミソス5」の米国国外での使用を禁止し、世界各地の開発者の間に悲鳴や反発が広がっていることを伝えた。そして、従来のチップをは