【「ファイナルファンタジーXIV」ふるさと納税】 6月16日 提供開始 スクウェア・エニックスは、渋谷区のふるさと納税返礼品として「ファイナルファンタジーXIV」インゲームアイテムの提供を6月16日に開始した。 寄付額は17,000円で「幻想薬」5個セット、9,000円で「大柴犬」マウントなど。「ファイナルファンタジーXIV オンラインストア」で購入できるものもあるが、