タカラトミーグループは、映画「トイ・ストーリー5」関連の玩具を、2026年6月20日から全国の玩具店およびインターネット通販などで順次発売する。同シリーズの第5作目となる今回は、リアルサイズフィギュアに加え、「トミカ」や「プラレール」、ぬいぐるみや「人生ゲーム」などを多彩にラインアップする。作品の世界に没入できるアイテム多数登場登場キャラクターたちを1/1スケールで再現した「トイ・ストーリーリアルサイズトー