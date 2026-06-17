昨年10月から全国劇場公開され、多くの国内アニメ・映画ファンに愛され、更にはアヌシー国際アニメーション映画祭をはじめとする、数々の海外映画祭でノミネート・出品されたオリジナル長編アニメーション映画『ホウセンカ』。 本作は、無期懲役囚の老人が独房で、人の言葉を操るホウセンカの花との“会話”の中で、自身の過去を振り返り始める、人生と愛の物語である。 『オッドタクシー』の