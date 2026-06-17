日本テレビで６月２５日、よる７時から家族で楽しめる新感覚のハイスピード二択クイズ番組「即決二択クイズ!!イダテン」を放送する。 ＭＣは井ノ原快彦。豪華芸能人３０組が集結し、直感勝負を繰り広げる。 さらに、番組オリジナルキャラクターのクイズマスター『ピンピン』が毒舌まじりに解答者たちを翻弄する。 Ａブロック、Ｂブロックにわかれて対決し、それぞれの上位３名、計６名が優勝を争う。 クイズ