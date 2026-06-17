6月17日朝早く、奈良県下北山村の住宅で住人の男性が離れのトイレから出たところをクマに襲われ、けがをしました。クマの行方は分かっておらず警察が注意を呼びかけています。 17日午前4時半すぎ、奈良県下北山村寺垣内で、男性から「外にクマがいて襲われた」と110番通報がありました。 警察によりますと、60代の男性が自宅の離れにあるトイレから出たところ、外にクマがいて襲われたということです。 クマは体長1メ&#