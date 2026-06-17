TVアニメ『お兄ちゃんはおしまい！』のオープニングテーマを緒山まひろ（CV：高野麻里佳）と緒山みはり（CV：石原夏織）がカバーした「アイデン貞貞メルトダウン まひろ&みはりver.」の配信が開始された。 楽曲の配信を記念して、各ダウンロードサイトおよびLINE MUSICでは配信記念キャンペーンが開催決定。サイン色紙や録り下ろし音声コメントといった豪華賞品がもらえるチャンスなので