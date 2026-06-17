大阪・ミナミのいわゆる「グリ下」で「くすり屋さん」と呼ばれていた男が、他人に譲り渡す目的で大量の処方薬を自宅に保管していたとして再逮捕されました。 医薬品医療機器法違反の疑いで再逮捕された東大阪市の無職・今川祐希容疑者（40）は、5月27日、自宅で19種類5000錠を超える処方薬を他人に譲り渡す目的で保管していた疑いがもたれています。 取り調べに対し今川容疑者は「薬を売る目的や譲渡する目的で家に置いて