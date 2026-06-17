◇MLB レッズ5-3メッツ(日本時間17日、グレート・アメリカン・ボールパーク)メッツの千賀滉大投手がレッズ戦に先発登板し、4回を投げて4失点で今季5敗目を喫しました。千賀投手は4月下旬のロッキーズ戦後に背中の不快感を訴え、15日間の負傷者リスト（IL）入り。リハビリを経て復帰し、この日は約2か月ぶりのメジャー登板となりました。復帰戦の先発マウンドとなった千賀投手でしたが、初回から苦しい投球となります。先頭から2者