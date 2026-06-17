熊本県が候補地を募っている新たな県営野球場をめぐり、熊本市の大西一史市長は、6月17日の市議会で「南区のJR川尻駅の西側」を市の候補地とする方針を示しました。 この場所を候補地とした理由について熊本市は、JR鹿児島線の駅に近く、アクセスが良い点や、熊本市中心部への近いことなどを挙げています。 新たな熊本県営野球場の候補地をめぐり、これまで西区・南区の「西南部地域」と東区の「託麻地域」の住民達がそれぞれ誘