◇インターリーグドジャース−レイズ（2026年6月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席目まで凡退が続いた。初回の第1打席は相手先発・ラスムセンの内角カットボールに空振り三振。3回の第2打席は1ボールからの2球目、内角シンカーを球審がストライク判定も大谷が頭をポンポンと2度叩き、ABSチャレンジを要求。判定がボールに覆った