◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン3-０アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)アルゼンチンが今大会初戦に臨み、リオネル・メッシ選手がハットトリックを達成する異次元の活躍を披露し3-0で快勝しました。前線は真ん中にラウタロ・マルティネス選手、右にW杯史上初6大会連続出場を飾ったリオネル・メッシ選手、左にチアゴ・アルマダ選手の布陣で臨むと、試合開始早々にメ