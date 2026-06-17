BSテレ東で7月8日、ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(毎週水曜深0：00〜0：30）がスタートする。17日、追加キャスト3人が発表された。【写真】奥手な2人がどんな展開に!?W主演のゆいかれん＆藤林泰也2022年に電子コミックとして配信された碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化した。相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽と、潔癖症で彩芽も心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋