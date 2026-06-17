人気レースクイーンの霧島聖子（34）が17日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのミニスカ・コス姿を披露した。「2026WAKO'SGIRLS撮影会！撮影して下さった皆様本当にありがとうございました」とARTAMUGENチームのレースアンバサダー「WAKO'SGIRLS」撮影会の来場者に感謝。ブルー＆白＆ピンクのコスチューム姿の写真をアップし「次のSUPERGTが8月でまだまだ先になるので、昨日撮影会で皆さんにお会い