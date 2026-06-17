ロックバンド・Novelbrightの沖聡次郎が16日、自身のインスタグラムを更新。愛車との2ショットを披露した。【写真】「カッコイイ車」「似合いすぎ」愛車のマツダ車との2ショット披露の沖聡次郎沖は「大好きな愛車のFDと」と切り出し、「こいつに乗って山梨公演に行ったよ」と報告。愛車であるマツダ車とともにポーズを決めるオフショットを公開し、マイカーを運転して自らライブ会場へと向かったことを明かした。コメント欄