日本サッカー協会が運営するサッカー日本代表公式Xは17日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで開催される「SAMURAI BLUE 祭」で配布するONE PIECEコラボフラッグについて、転売行為には「厳正なる処分をする」と発表した。サッカー日本代表「SAMURAI BLUE」を応援するリアルイベント「SAMURAI BLUE 祭」。サッカー日本代表パートナー企業の特別協力を得て、日本文化に根ざした「祭」をコンセプトに様々なイベントやブースを展開する