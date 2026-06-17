仙台市の八木山動物公園フジサキの杜の公式Xが17日更新され、ツキノワグマの寝方に反響が寄せられている。【写真】「首痛そう…」寝方に反響が寄せられたツキノワグマ投稿では「朝、ツキノワグマ アオバ の寝室を見に行くと、この体勢で寝ていました 首痛そう…」とつづった。写真では壁にもたれかかりながら体を折りたたむように寝る姿を公開した。この投稿には「脱ぎ捨てられた着ぐるみ」「赤ちゃんみたいな体勢カワイイ」