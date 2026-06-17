●『踊る大捜査線』『ボーダレス』の君塚良一脚本 先日、映画『踊る大捜査線 N.E.W.』(9月18日公開)のサブタイトル「メトロポリスを駆け抜けろ!」や「青島俊作(織田裕二)がついに捜査一課へ」などの情報が解禁され、ネット上を賑わせた。同作の脚本家・君塚良一は今春ドラマでも『ボーダレス〜広域移動捜査隊』(テレビ朝日系)を執筆。前者では警察内部の人間模様を、後者ではトラックで爆走する捜査本部を描くなど、一筋縄ではいか