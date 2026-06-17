未曽有の観光船沈没事故で、釧路地裁が運航会社社長に言い渡した判決は、業務上過失致死罪で科せる最長の禁錮５年だった。北海道・知床半島沖で乗客乗員２６人が死亡・行方不明になった事故から４年２か月。乗客の家族は、「二度と悲惨な事故を繰り返してほしくない」と願いながら、裁判長の言葉に耳を傾けた。（北海道支社岡絃哉）運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）は１７日、黒色のスーツにネクタイ姿で入