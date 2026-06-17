神奈川・川崎市で、約8年にわたり運河に放置されてきた元遊覧船の強制撤去が始まった。船は強風の影響で傾いて浸水し、横倒しになる危険も出ていた。市は繰り返し移動を指導してきたが、運航会社は応じなかったという。撤去には3300万円以上かかる見込みだ。かつての遊覧船が放置の末に強制撤去神奈川・川崎市の工場地帯で15日、異様な雰囲気を醸し出していたのは、まるで海賊船のような船だ。船は傾いて運河に浮かんでいた。ピン