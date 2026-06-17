ドローンの性能向上と普及に伴い、テロの脅威が高まっているとして、飛行禁止エリアを対象施設周辺の約300メートルから約1キロに拡大する改正小型無人機等飛行禁止法が17日、参院本会議で可決、成立した。警察庁が昨年まとめた有識者検討会報告書によると、同法が制定された2016年ごろに比べ、ドローンの飛行速度は時速約50キロから70〜80キロ程度となり、150キロを出せる海外製の機体もある。映像を無線送信できる距離は、200