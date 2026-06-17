サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、米カンザスシティーで行われた１次リーグＪ組に前回カタール大会優勝のアルゼンチンが登場。ＭＦメッシのハットトリック（３ゴール）の活躍でアルジェリアを３−０で破り、快勝発進した。メッシは１７分、センターサークル付近のＭＦデパウルからのスルーパスを受けて抜け出すと、ＤＦ２人の間で左足を振り抜く豪快なシュートで先制点。さらに後