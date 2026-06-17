タレントのバイオリニスト高嶋ちさ子（57）が16日、テレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP華麗なる一家をのぞき見高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）に出演。番組内の再現ドラマで父弘之さんがビートルズを売り出すために仕掛けた方法について思わず叫んだ。番組ゲストとして出演した高嶋の父弘之さんは「ビートルズがこれから出てくるぞ、という。いまでこそマッシュルーム（ヘアー