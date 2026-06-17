ＵＴスリーエムは、日系外国人材を対象とした「初級 日本語コース2026」を開始、このたび対面での授業が初開催された。今回実施されたのは、愛知県内の大手精密機器メーカー工場内で行われた初の対面授業。会場には実際の職場である工場内の会議室が活用され、日系ブラジル人社員20名が参加した。本稿では、実際の授業の様子とともに、ＵＴスリーエムが日系外国人材に向けて日本語教育を行う背景や、その狙いについて紹介する。愛