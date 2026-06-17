サンエックスは、「超特急」や「M!LK」らが所属する恵比寿学園男子部、通称「EBiDAN」から新キャラクター「えびっぺ委員長」のキャラクターデザインを担当したことを発表した。「えびっぺ委員長」は「EBiDAN」が今年15周年を迎えることを記念して制作されたキャラクターで、今回はイラストが先行公開された。ペンライトを振っている姿や体の色がゴールドやシルバーに変化している姿が登場。まだ謎に包まれている「えびっぺ委員長」