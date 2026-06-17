【冒険家エリオットの千年物語】 6月18日 発売予定（Steam版のみ6月19日） 価格： 通常版/ダウンロード版 7,480円 デジタルデラックス版 8,580円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（※ローカル2Pプレイにも対応） 「時間を遡って悲劇を回避する」。RPGやアドベンチャーゲームにおい