私生活にも変化、大谷が語る10年後の未来セイコーウオッチ株式会社は17日、ドジャース・大谷翔平投手のブランドアンバサダー就任10周年を記念した特別イベント「SHO-ism Seiko | Shohei Ohtani - 10 Years Journey」を、東京と大阪で開催すると発表した。東京は7月3日〜5日、大阪は8月1日、2日の日程で行われる。大谷は2016年にセイコーブランドの国内アンバサダーに就任した。2026年からは新たにグローバルアンバサダーとして