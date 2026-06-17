ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）に今季２回目の「オールＭＬＢチーム」の模擬投票の結果を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）は投手で「ファーストチーム」、ＤＨで「セカンドチーム」に入った。「オールＭＬＢチーム」はＭＬＢ全体のベストナインに相当するもので、２０１９年に創設された。ＤＨ部門で「ファーストチーム」に選ばれたのはアストロズのアルバレス。「大谷に勝る選手はそう多くないが、アル