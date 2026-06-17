先着4万人に限定配布された「特製サッカーユニフォーム」【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦にて、来場者プレゼントとして「特製サッカーユニフォーム」を先着4万人に限定配布した。ロサンゼルスなどで開催されている北中米ワールドカップ（W杯）の盛り上がりに一役買っている。地元メディア「ドジャース・ネーション」は特製ユニホームの「注目