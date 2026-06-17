ドジャース専門メディアが公開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手らが着る新ユニホームのデザインが話題を集めている。ドジャース専門メディアが画像を投稿すると、現地ファンから「気に入りそう！」「欲しいと思った」などの声が上がった。15日（日本時間16日）に公開されたのは、独立記念日の7月4日（同5日）に全チームが着用する特別仕様のユニホームだ。MLB公式サイトによると、背番号に星条旗をモチーフにしたデザイ