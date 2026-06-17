保護子猫の3兄妹が、先住猫さんとドキドキの初対面をしたら…？初々しいリアクションと先住猫さんの素晴らしい対応が注目を集めています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1.6万回再生を突破し、「子猫のガン見ビームが凄くってw」「ムギにーちゃんが登場しただけで、この安心感よ」といったコメントが寄せられました。 【動画：保護された子猫たち→初めて『ベテラン先住猫』と対面した結果…『可愛すぎ