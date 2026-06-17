391万回以上再生され15万「いいね」を集めているのは、帰宅した飼い主さんに「おかえり」を伝えている様子。投稿には、視聴者から「こんなんで待ってられたら泣けますね」「全力の『おかえりーーー！』がたまらない」「帰って来るの待ってたんだね」と感動のコメントが届いています。 【動画：テラスでお留守番していた猫→背後まで来ていた『飼い主』に気づいた瞬間…尊すぎる光景】 「ただいま」 Inst