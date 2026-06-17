猫が思わず『キレてしまう』タイミング 1.しつこく触られ続けたとき 猫が急に「シャー！」と怒ったり、猫パンチを繰り出したりするのは、触られすぎが原因になっていることがあります。最初はゴロゴロ喉を鳴らしていても、途中から気分が変わるのは珍しくありません。 しっぽをパタパタ振ったり、身体をピクッとさせたりするのは「そろそろやめて」のサインです。猫が離れたがったら追いかけず、ほどよい距