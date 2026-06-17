出版社が動いた異例の事態’26年５月15日、柏書房が一通の声明を自社サイトに掲げた。《『こちら日本中学生新聞』著者・川中だいじ氏に対する誹謗中傷について》。同社が３月に同書を刊行した。著者は、’23年に『日本中学生新聞』を創刊し、大阪・関西万博、IRカジノ、兵庫県知事選、森友学園問題などを取材してきた現役の記者--この春に中学を卒業し、高校生になったばかりの15歳だ。声明は、SNSや動画配信で川中さんの人格や尊