シンガー・ソングライターのボブ・ディラン(85)が、ドナルド・トランプ米大統領の80歳の誕生日に合わせたニューヨーク・タイムズ紙のオピニオン記事に寄稿。トランプ氏には直接触れないものの、80歳という節目について独自の考察をつづった。 【写真】「エルヴィスよりも大観客を集める男」も80歳に 「心の中の古い炎はあれもこれもやれと言う。でも体は、もうやったよと言う。何も驚かなくなる。贅