特に目的地を決めずに公園やショッピングモールなどをぶらぶら歩いている時、自分がどの方向に歩く傾向があるのかを意識したことがある人は少ないはず。日本やスペインの研究チームが行った実験により、人は「反時計回り」に歩くパターンが世界的に見られることが明らかになりました。Individual locomotor bias drives counterclockwise motion in pedestrian crowds | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41