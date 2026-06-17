梅雨入りが遅くなっている北陸地方(梅雨入り平年日:6月11日頃)ですが、この先は梅雨前線が本州の南岸付近に停滞することが多く、梅雨前線がやや北上するタイミングで北陸地方も雨が降りやすくなるでしょう。北陸地方も今週末までには梅雨入りとなりそうです。雨が降るタイミングとこの先の天気の注意点をまとめました。北陸地方は梅雨入り間近18日(木)と20日(土)〜21日(日)は広い範囲で雨明日18日(木)は梅雨前線が本州の南岸に停