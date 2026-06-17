エスリード（8877、東証プライム市場）を会社四季報は「マンション企画開発・販売が柱。近畿圏での供給戸数トップ級。森トラストの連結子会社」と記し、業績欄の見出しを【連続最高益】としている。【こちらも】冷凍食品は“構造成長市場”へ味の素に広がる中長期収益の伸びしろ連続最高益の流れは、過去5期間の収益動向が如実に物語っている。2022年3月期の「8.1％増収、23.4％営業増益、40円配」以降-「7.1％増収、9.5％増