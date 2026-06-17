メッシがアルジェリア戦で先制ゴール北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われた。前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めると、後半にも2ゴールを挙げて今大会初のハットトリックを達成。日本で生中継された映像に「838億円」のスーパースターが観戦している様子が映り込み、SNSも騒然となった。カンザスシティ・ス