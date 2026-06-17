俳優の草ナギ剛が、このほど自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ユーチューバー草ナギチャンネル」で、初の海外ロケとして韓国・釜山を訪問した。７月１日からのパスポート発給手数料引き下げを機にした、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社による「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環として実施。韓国でも「チョナン・カン」の名前で親しまれ、韓国語が堪能な草ナギが釜山を５月に訪問し、初めて韓国を旅する人でも手軽に