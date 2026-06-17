☆阪神―楽天（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、楽天＝前田健交流戦は雨天順延となっている阪神―楽天の１試合を残すのみ。現在、交流戦最下位の楽天は首位の西武と１０ゲーム差。引き分けもしくは負けると、２ケタゲーム差で交流戦を終了する。交流戦で首位と２ケタゲーム差だったのは１１年の１０位ロッテ、１１位横浜（ともに１０ゲーム差）、１２位広島（１２ゲーム差）の３チームが最後。楽天が２ケタゲーム差で交流戦を