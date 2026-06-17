中京テレビ・日本テレビ系で７月からスタートするドラマ「おちたらおわり」のメインビジュアル、および追加キャストが１７日、発表された。原作は、累計発行部数１０００万部を越えドラマ化もされた大ヒット作「ライフ」の漫画家・すえのぶけいこ氏。今回は新築タワーマンションを舞台に、ママ友同士の嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く“女たちのサバイバルサスペンス”を描く。解禁されたメインビジュアルでは、華やかな赤いドレス