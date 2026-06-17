７人組ガールズグループ・ＨＡＮＡのインタビュー連載企画第３弾は、ＣＨＩＫＡが登場する。昨年４月のデビューから約１年が経過。活動を通して感じたことや、葛藤したデビュー前の日々、今後の願望などを語った。デビューからの時間は、やはり格別だった。「ずっとアーティストとして生きていきたいなと思いました。諦めなくて良かったなと」。昨年４月から出演したフェスやイベントは２０本以上。歌唱機会が一気に増え、「ラ