今月14日、岐阜県瑞浪市で男性に暴行を加え車で連れ回したうえ、男性の友人の女性から現金46万円を奪ったとして、男ら5人が逮捕されました。 【写真を見る】「金払うまではおまえ帰れんでな」 20代男性を暴行し車に監禁…男性の友人の10代女性も脅し46万円奪った疑い 17歳から22歳までの男5人を逮捕 共犯者がいるとみて岐阜県警が捜査 逮捕監禁と強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、自称・岐阜県羽島市のとび職・遠嶋瑠輝容疑者（2