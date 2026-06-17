◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン３―０アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）を３―０で下し、好発進を決めた。ＦＷリオネル・メッシは史上初の６大会連続Ｗ杯出場を記録。ただ、この記録はあくまで序章に過ぎず、“神の子”伝説の試合となった。０―０の前半２７分に火ぶたを切った。メッシは