全国一斉で行われた「緊急地震速報訓練」に合わせ、6月17日に高知県庁で訓練が行われ、職員が地震発生直後の初動対応を確認しました。この訓練は、全国一斉の「緊急地震速報訓練」に合わせ、県が毎年行っているものです。17日午前10時、「四国沖を震源とする大きな地震が発生し、県内で震度5弱以上の揺れが予測された」という想定で訓練がおこなわれました。緊急地震速報が流れると、職員たちは机の下に身を隠すなど、約20秒間続く