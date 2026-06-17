カンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、16日逮捕された拠点の「オーナー」の男は「A先生」と呼ばれ、被害額の3～4割を報酬として得ていたことがわかりました。 【写真を見る】｢A先生｣と呼ばれた38歳男は詐欺拠点の“オーナー” 報酬は被害額の3～4割 カンボジア拠点の特殊詐欺事件 首謀者として詐欺計画などを指示 16日、潜伏先のタイから移送され逮捕されたのは、住居不詳・自称会社役員