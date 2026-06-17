俳優の奈緒が主演を務める映画『死ねばいいのに』（7月3日公開）より、奈緒の特別インタビュー映像が解禁された。奈緒は、強烈なインパクトを放つタイトルについて、「衝撃的なタイトルの裏に隠された、引力と言いますか、そこを私自身、チャレンジしたいと思いました」と語っており、本作にかける思いの強さが伝わってくる。【動画】主演を務めた奈緒の特別インタビュー映像本作は、京極夏彦の同名小説を原作に、『マイ・ダデ